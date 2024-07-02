الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مدبولى": الساحل الشمالى هو الوجهة التى ستركز عليها الدولة لتعظيم قطاع السياحة

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة كانت حريصة كل الحرص وأعلنت، في إطار رؤية مصر 2030، وفي إطار المخطط الاستراتيجي القومي لمصر، أن الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي ستركز عليها الدولة لتعظيم قطاع السياحة، وخلق عدد كبير جدًا من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة التي من شأنها أن تضاعف عدد السياح القادمين لمصر.

وأضاف "مدبولي"، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الأهم من ذلك أن هذه المنطقة بظروفها المناخية وطبيعة أرضها ستكون واحدة من أهم النقاط التي من الممكن أن يتم بها توطين الزيادة السكانية في المستقبل لمصر خلال الفترة المقبلة.

اكسترا نيوز الساحل الشمالى رؤية مصر 2030 الزيادة السكانية مصر السياح

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