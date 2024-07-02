الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العملات الرقمية تتراجع.. و"بيتكوين" تخسر 1.1% من قيمتها

 تراجعت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بمنتدى المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم، والذي قد يقدم دلائل حول مسار الفائدة الأمريكية.

وهبطت "بيتكوين" بنسبة 1.1% إلى 62598.75 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

عملة "إيثريوم"  تنخفض لـ 3441.55 دولار

كما انخفضت عملة "إيثريوم" 0.78% عند 3441.55 دولار، بينما ارتفعت الريبل بنسبة 0.99% إلى 48.17 سنت.
وسجلت الصناديق المتداولة لعملة "بيتكوين" بالأسعار الفورية في الولايات المتحدة تدفقات يومية بلغت 129.45 مليون دولار أمس وهو اليوم الخامس على التوالي من التدفقات الإيجابية.

أسعار العملات الرقمية الاسواق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول منتدى المركزي الأوروبي منصة كوين ماركت كاب الصناديق المتداولة لعملة بيتكوين

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