العملات الرقمية تتراجع.. و"بيتكوين" تخسر 1.1% من قيمتها

تراجعت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بمنتدى المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم، والذي قد يقدم دلائل حول مسار الفائدة الأمريكية.

وهبطت "بيتكوين" بنسبة 1.1% إلى 62598.75 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

عملة "إيثريوم" تنخفض لـ 3441.55 دولار

كما انخفضت عملة "إيثريوم" 0.78% عند 3441.55 دولار، بينما ارتفعت الريبل بنسبة 0.99% إلى 48.17 سنت.

وسجلت الصناديق المتداولة لعملة "بيتكوين" بالأسعار الفورية في الولايات المتحدة تدفقات يومية بلغت 129.45 مليون دولار أمس وهو اليوم الخامس على التوالي من التدفقات الإيجابية.