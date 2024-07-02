"الإحصاء":5.1٪ زيادة فى صادرات مصر إلى التجمعات الدولية خلال 2023

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2023، سواء فيما يخص التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي تتضمن مصر، أو التي لا تتضمنها.

صادرات مصر للتجمعات الدولية

وأظهرت مؤشرات النشرة، أن إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغ 42.0 مليار دولار عام 2023 مقابل 39.9 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قـدرها 5.1٪، وجاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتهـا 13.3 مليــار دولار عام 2023 مقابل 12.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.4 ٪، يليها تجمع الأسكوا، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 10.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 9.9 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 9.8٪.

وجاءت فى المرتبة الأخيـرة مجموعــة الكوميسا حيث بلغ إجمالي قيمــة الصادرات 4.2 مليـار دولار عام 2023 مقابل 3.5 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 17.4 ٪.

انخفاض واردات مصر

فيما بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 37.5 مليار دولار عام 2023 مقابل 48.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 22.0 ٪، وجـاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة حيـث بلغـت قيمتها 12.4 مليــار دولار عام 2023 مقابــل 17.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 27.0 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشــره حيث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 10.3 مليــار دولار عـام 2023 مقابل 12.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 17.1٪.

جـاءت فى المرتبـة الأخــيرة تجمـع الساحل والصحـراء حيث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات 918 مليون دولار عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 19.7 ٪.

تجمعات دولية لا تتضمن مصر

أما بالنسبة للتجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لاتتضمن مصر وهى: تجمع الاتحاد الأوروبى، تجمع الافتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الاسيان، تجمع الميركوسور ومنه يتضح أن إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعــات بلغ 17.4 مليار دولار عام 2023 مقابــل 24.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 28.7٪.

وجاءت صادرات مصر إلى الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 13.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 19.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قـدره 31.3٪، يليهــا تجمــع النافتــا حيـث بلـغ إجمالــى قيمة الصادرات 2.5 مليــار دولار عـام 2023 مقابل 3.3 مليار دولار عـام 2022 بنسبة انخفاض قـدره 24.0٪.

فى حين جاءت فى المرتبــة الأخــيرة مجموعــة تجمـع الافتا حيـث بلغ إجمالى قيمة الصـادرات 482.1 مليون دولار عــام 2023 مقابـل 162.5 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 196.7٪.

واردات الاتحاد الأوروبى

وبلـغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 36.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 42.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 12.9٪.

جاءت واردات مصـر من الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 21.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 23.1 مليار دولار عــام 2022 بنسبة انخفاض قــدره 8.1%، يليها النافتــا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 6.0 مليـار دولار عام 2023 مقابــل 7.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 19.9٪.

بينما جاءت فى المرتبة الأخيرة تجمـع الافتــا حيـث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 1.25 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 1.35 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 6.6٪.