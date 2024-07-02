هشام طلعت مصطفى: مشروع "ساوث ميد" يجذب عوائد دولارية ضخمة لمصر

كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، العوائد الاقتصادية لمشروع الساوث ميد.

جذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية

وقال "مصطفى"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، إنه من المتوقع أن يجذب المشروع، الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية، عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية.

بعض الوحدات ستدار من خلال شركات إدارة فنادق عالمية

وأضاف: "يحتوي هذا المشروع ولأول مرة في مصر على نموذج فريد، حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس".

وتابع: "من المتوقع أن تكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين، من الشرائح الأكثر إنفاقًا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد".