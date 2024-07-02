الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب الحكومة ببرنامج زمني لتحويل 3.5 مليون فدان لنظام الري الحديث

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلي

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن نظم الري الحديثة، مشيراً إلى أن هدف لجنة الزراعة والري خلال مناقشة الدراسة كان الوصول إلى خطوات تنفيذية محددة لتطبيق تلك النظم الحديثة في الري، وذلك لمواجهة التحديات الحالية في مجال المياه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وقال الجبلي، إن ذلك الملف يرتبط بالعديد من المجالات ولكنه يرتبط بمجال الزراعة بشكل أكبر نظراً لعدم وجود زراعة بدون ري، وهو ما يتطلب الوقوف على كافة التفاصيل والمعوقات أمامه، للوصول إلى حلول جذرية.

وأضاف بالفعل كان هناك مبادرة من البنك المركزي للتحول إلى الري الحديث، تتضمن تشجيع المزارعين من خلال إعفاءهم من الفوائد لمدة عشر سنوات، وكنا نتوقع وجود إقبال كبير عليها، إلا أن ما حدث على أرض الواقع، غير ذلك، بسبب التكلفة على المزارع.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ على أن وزارة الري هي المسؤولة الأولى عن هذا الملف وتتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر، مطالباً وزارة الري بوضع خطة واضحة حول برنامجها للتحول إلى نظم الري الحديث في مساحة 3.5 مليون فدان التي تستهدفها الدولة في الأراضي القديمة، لتحويلها إلى ري حديث. وقال إننا نريد برنامج زمني وأرقاماً لتحويل تلك المساحة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “الجبلي”  أن لدينا تجربة ناجحة في مصر مشروع الصرف المغطى، الذي تم من خلال وزارة الري كمشروع قومي وتسبب في تمتع الجميع بتلك الخدمات، داعياً لتكرار تلك التجربة فيما يتعلق بالتحول للري الحديث.

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