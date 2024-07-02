الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة المحافظين.. الخامسة في عهد الرئيس السيسي

السيسي
السيسي

حالة من الترقب تسود داخل أروقة دواوين عموم المحافظات، استعدادًا لإجراء حركة المحافظين، وسط تكتم شديد بين المحافظين داخل مكاتبهم.

وتعتبر حركة المحافظين المزمع إجرائها خلال أيام قليلة، طوق نجاة للمحافظات لضمان تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تعثرت خلال الفترة الماضية.

وتعتبر حركة المحافظين المرتقب إجرائها، الخامسة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعتبر المحافظون مستقيلون من مناصبهم بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في فترة رئاسية جديدة.

وتضم الحركة عددًا كبيرًا من المحافظين، وتعتبر أوسع حركة محافظين مقارنة بالأربع حركات التي سبقتها، وفقًا لرغبة القيادة السياسية في ضخ دماء جديدة في شرايين المحافظات وفتح الطريق أمام الرؤى والأفكار الجديدة رغبة في تحقيق مستوى معيشي مرضي للمواطنين.

وتتميز حركة المحافظين الخامسة في عهد الرئيس السيسي والمرتقبة خلال أيام بأنها ستشمل تغيير عدد كبير من المحافظين القدامى، وتعيين نواب جدد من الشباب وفق توجيهات الرئيس السيسي في فتح المجال السياسي أمام الشباب.

وفيما يلي تفاصيل الحركات الأربعة السابقة للمحافظين:

فبراير 2015: الحركة الأولى، وشملت تغيير 17 محافظًا والإبقاء على 10 محافظين، وتضمنت تعيين نائبات للمحافظ من السيدات للمرة الأولى، إلا أنها خلت من تعيين النساء كمحافظات.

فبراير 2017: الحركة الثانية للمحافظين، وشملت تغيير 5 محافظين، وتعيين أول امرأة لمنصب المحافظ وهي المهندسة نادية عبده التي تم تعيينها محافظا

للبحيرة.

أغسطس 2018: الحركة الثالثة للمحافظين، وشملت تغيير 20 محافظا، والإبقاء على 5 محافظين في مناصبهم، إلى جانب تعيين 18 نائبا للمحافظين.

نوفمبر 2019: حركة المحافظين الرابعة شملت تغيير 13 محافظا وتعيين 23 نائبًا للمحافظين، وكذلك تشمل تعيين سيدة قبطية لمنصب المحافظ، هي الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط الحالي.

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