الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز

"مستقبل وطن": رضا الشعب والملف الاقتصادى أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة

النائب أحمد عبدالجواد
النائب أحمد عبدالجواد

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن  الحكومة الجديدة  يجب أن يكون لديها برنامج على قدر تحديات المرحلة الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، وأن يكون تحقيق احتياجات الشعب المصرى وإرضاؤه هو الأولوية الأولى لديها في هذه المرحلة،.

وخاصة في ظل ما تواجهه مصر من ظروف على المستويين الاقتصادي والدولي، وهو ما يتطلب اختيار شخصيات على قدر من المسئولية تناسب تلك المرحلة، بجانب ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في كافة القطاعات.

تحديات عديدة تتطلب رؤية شاملة

وأضاف «عبدالجواد»، أن القيادة السياسية تؤمن بأن الحصول على رضا المواطن وتلبية تطلعاته، يتحقق بالجهد والإخلاص في العمل، وهو ما يجعل الحكومة الجديدة أمام تحديات عديدة  تتطلب منها رؤية شاملة تحقق رضا شعبي في الشارع، لافتا إلى أن أبرز تلك التحديات ملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة أن الملف الاقتصادي يحتاج لأفكار متطورة تسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

على الحكومة أن يكون لديها نهجًا أكثر فاعلية فى ترتيب الأولويات التي تمس المواطن

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه على الحكومة أن يكون لديها نهج أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات التي تمس المواطن في حياته اليومية في ظل هذا الاضطراب الإقليمي والعالمي جنبا إلى جنب نحو بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن التغيير الحكومي يأتي نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أدت إلى حتمية وجود تغيير وزاري يساعد في تغيير الأوضاع، خاصة أن الشعب المصري تحمّل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر.

أولويات الحكومة الجديدة

وأوضح "عبدالجواد" أنه على الحكومة الاهتمام بملف الزراعة والذي يسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يسهم في التصدير أو عدم الاستيراد، كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن توقيت إطلاق الحكومة الجديدة يلائم الظروف التي تحيط بمصر داخليا وخارجيا، لذلك لا بد أن يكون التشكيل الجديد  حكومة تكنوقراطية، والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعي الضوابط التي أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.

النائب أحمد عبدالجواد لملف الاقتصادي الحكومة الجديدة أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة نائب رئيس حزب مستقبل وطن

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