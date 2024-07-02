تداول 72 سفينة بضائع عامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 سفينة، بينما غادره 16 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

حركة الصادر والوارد من البضائع

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35815 طن تشمل: 5050 طن يوريا و2570 طن مولاس و2615 طن كلينكر و4449 طن علف بنجر و1086 طن رمل و20045 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38778 طن تشمل: 8669 طن قمح و13195 طن ذرة و3300 طن حديد و8500 طن خردة و4067 طن سكر و5464 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1047 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 291 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3255 حاوية مكافئة.

رصيد الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48297 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129633 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3780 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبيه وشبرا وكفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5155 حركة

وكانت هيئة ميناء دمياط قد أنجزت عددا من الأعمال من أهمها التالي:

1- إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه.

2- تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي

بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2،5 مليار جنيه.

3- يجري إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3،5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه.

4- يجري إنشاء محطة الحبوب والغلال باطوال ارصفة 850 متر وساحة 270 الف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه.