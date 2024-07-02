الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ملفات تنتظر محافظ بورسعيد بعد حركة المحافظين

بورسعيد
بورسعيد

يترقب الشارع البورسعيدي حركة المحافظين والتي تأتي عقب أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، حيث يترقب عدد كبير من المواطنين حركة التغيرات الجديدة.

والتقت “الدستور” بعدد من المواطنين بالشارع البورسعيدي لمعرفة ماذا يريد المواطن البورسعيدي من المحافظ الجديد؟

المظهر العام وتطوير الطرق

يقول ماهر منتصر موظف: أنا كمواطن محتاج من المحافظ الجديد الاهتمام بالمظهر العام للمدينة وطرقها حيث أن هناك أحياء كحي الزهور الشوارع لا تصلح تماما وتحتاج الي صيانه شاملة.

وتابع إيهاب عبد الظاهر يعمل ببيع قطع غيار السيارات: أعتقد ان بورسعيد مدينة سياحية وبها بحر والاهتمام أكثر بتطوير الشاطئ لجذب السياح من مختلف المحافظات سيكون له معكوس جيد علي اقتصاد المحافظة لكونها لا تقل في القدر عن شرم الشيخ والغردقة.

وتابعت منار أحمد ربة منزل: رغم انطلاق مبادرة بورسعيد بلا أسواق عشوائية إلا أنه ما زال هناك تعديات من أصحاب المحال التجارية على الشارع الرئيسي وهناك اشغالات في الطرق الرئيسية ومنها شارع الثلاثيني الذي يصبح مغلق تماما في الأعياد والمناسبات بسبب الاشغالات بة لدرجه تصل لحد العناء للمواطنين اللذين يسكنون في هذا الشارع.

وفي سياق متصل، قال الشاب ماجد عبد الرحمن يعمل مدرب سباحة: أول ملف فشل فيه كافة المحافظين السابقين هو ملف الإسكان في بورسعيد، وذلك نظرا لندرة الأراضي بها وزيادة عدد المواطنين الوافدين من المحافظات المجاورة ويشاركون أبناء المحافظة في الوحدات السكنية مما جعل الاسعار مرتفعه جدا وعدد كبير من شباب المحافظة يعيش في وحدات سكنية ايجار لصعوبة حصولة علي وحده سكنيه مدعومة لطول الانتظار وتعقد الإجراءات.

وقالت ميادة جاد أتمنى من المحافظ الجديد أن يوفر المزيد من المسطحات الخضراء بالمدينة الاهتمام أيضا بالمظهر العام للمدينة الباسلة والتي كانت في السابق قطعة من أوروبا والعمل علي الحفاظ على التراث المختلف في بورسعيد، خاصة أن بورسعيد احتضنت العديد من الثقافات التي جعلتها مميزه ومختلفة ولكن عدم الاهتمام بذلك جعلها تندثر وتتحول إلى أن وصلت لما هي عليه الآن ولم يتبقي من الطابع الأوروبي الا مدينة بورفؤاد.

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بورسعيد محافظين حركة المحافظين أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة تطوير

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