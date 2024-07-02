الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشناوى" يُقرر الرحيل من الأهلى.. عرض الـ5 ملايين دولار يُغرى الحارس الدولى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

حرص محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بـالأهلي، على التواصل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، المتواجد في فرنسا حاليًا لاستكمال برنامجه العلاجي؛ من أجل الحديث معه بشأن العروض التي وصلت إليه مؤخرًا من أندية سعودية.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن شركة التسويق التي تدير أعمال محمد الشناوي أبلغته بوجود عدة عروض من أندية الوحدة والفيحاء وضمك والخلود بالدوري السعودي، لضمه في الموسم الجديد.

وأضاف المصدر، أن الأندية السعودية استفسرت من شركة التسويق عن طلبات "الشناوي" المالية، وموقف الأهلي من الموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي.

وأشار إلى أن الحارس الدولي أبدى خلال تواصله مع رئيس الأهلي رغبته في خوض تجربة الاحتراف، في ظل وجود مصطفي شوبير، وظهوره بشكل جيد، والاطمئنان علي حراسة المرمى، وطلب الاستجابة لرغبته بعدما رفض العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.

وأوضح أن المقابل المادي الذي سيحصل عليه محمد الشناوي 5 ملايين دولار، حال التعاقد مع أي نادٍ من تلك الأندية، وذلك في عقد لمدة موسمين.

ومن المقرر أن يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قراره الفني بشأن طلب الحارس الدولي الرحيل، بعد عرض عليه مسألة رحيله أوبقائه داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

الأهلى يفوز برباعية نظيفة على طلائع الجيش

 كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد فاز برباعية نظيفة على طلائع الجيش، في المباراة التي اقيمت على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

افتتح طاهر التسجيل في الدقيقة 12 بمهارة عالية، وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 34 من متابعة رائعة، ثم أضاف محمد عبدالمنعم الهدف الثالث في الدقيقة 38 من تمريرة حسين الشحات، واختتم وسام أبوعلي الرباعية في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.  

كما أهدر طاهر محمد ركلة جزاء للأهلي في الشوط الثاني، وتصدى محمد الشناوي بمرونة ويقظة لضربة جزاء للطلائع سددها عمر السعيد.
بهذا الفوز رفع الفريق الأول بنادي الأهلي رصيده للنقطة 51 وتجمد رصيد الطلائع عند النقطة 34.

محمد الشناوي الاهلى الخطيب الوحدة ضمك الميركاتو الصيفي مصطفى شوبير الدوري

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