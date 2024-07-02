الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إطلاق وزارة الثقافة.. تفاصيل مسابقة "مصر تبدع" للقراءة والرسم

نائب رئيس الهيئة
نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

قال الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، كلفتني بإعداد مسابقة للتشجيع علي القراءة واكتشاف الموهوبين فى مجالات الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى دمج ودعم الأطفال والشباب من ذوى الهمم، من خلال مسابقة " مصر تبدع".

وأضاف "ناصف"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن المسابقة تتضمن "مصر ترسم" و"مصر تقرأ" للأطفال والشباب، وأن آخر موعد للمشاركة 15 أغسطس المقبل، على أن يُقام الحفل الختامى لتوزيع جوائز المبادرة المالية بداية سبتمبر العام الحالى.

ونوه، أن المسايقة تستهدف اكتشاف الموهوبين فى مجالات الفنون التشكيلية المتعددة، وتضم ثلاث فئات عمرية (من 6 إلى 12 عاما، ومن 13 إلى 18 عامًا، ومن 19 إلى 27 عامًا)، ويُخصص مسار موازٍ لهذه المراحل لمشاركة الأطفال والشباب من ذوى الإعاقة، 

وتشمل موضوعاتها التعبير عن مفردات البيئة وخصوصيتها الثقافية، وأثر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية عليها، وعن المشروعات القومية، وعن فكرة قصة أو رواية أو كتاب، وما يحويه من الأفكار الإيجابية، والسير الذاتية للشخصيات البارزة، وذلك باستخدام الأعمال المسطحة "رسم وتصوير، وتصوير فوتوغرافي"، والأعمال المجسمة "نحت، وخزفط، أو أعمال مركبة باستخدام أى نوع من الخامات.

مصر تبدع وزارة الثقافة 8 الصبح نيفين الكيلاني نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

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