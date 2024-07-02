مدبولى: مشروعات الساحل الشمالى نقاط جذب للاستثمار الخارجى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع "ساوث ميد" في الساحل الشمالي يعتبر من الأيقونات الكبيرة التي من شأنها أن تكون نقاط جذب للاستثمار الخارجي المباشر، والأهم أن تكون مقصدًا سياحيًا عالميًا على مستوى العالم وعلى مدار العام.

أضاف مدبولي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "دائمًا ما كان يقول الخبراء لماذا لا نستغل الساحل الشمالي بالصورة المناسبة؟"، مضيفًا أنه كان قبل ذلك مجرد منازل تُشغل فقط في خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على مدار العام، وبعد ذلك تكون الأماكن غير مستغلة.

شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

وعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالي.