الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء: "ساوث ميد" سيحول مصر إلى وجهة سياحية عالمية رائدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل على مشروع "ساوث ميد" الضخم بالساحل الشمالي، والذي يُعدّ إضافة نوعية لخطة الدولة الطموحة لجعل مصر وجهة سياحية عالمية رائدة.

خطط الدولة لتطوير الساحل

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وذلك للإعلان عن تفاصيل المشروع.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أنّ هذا المشروع يُمثل استكمالًا لخطط الدولة الطموحة لتطوير مناطق الساحل الشمالي، حيث سبق أن تم تنفيذ مشروعي العلمين الجديدة ورأس الحكمة، وحققا نجاحًا كبيرًا.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ "ساوث ميد" سيسهم بشكل كبير في جذب السياح من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال توفير مرافق وخدمات سياحية متميزة على أعلى مستوى، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وتُشير التوقعات إلى أنّ المشروع سيُسهم في زيادة عدد غرف الفنادق في مصر بشكل كبير، ما سيُعزّز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ولفت إلى أنّ شركات المقاولات المصرية ستتولّى تنفيذ مشروع "ساوث ميد"، ممّا سيُسهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته الكبيرة بنجاح مشروع "ساوث ميد"، لافتًا إلى أنّ هذا المشروع سيُسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030، وتحويل مصر إلى وجهة سياحية عالمية رائدة.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى مجلس الوزراء ساوز ميد

مواد متعلقة

هشام طلعت مصطفى: مشروع "ساوث ميد" يُضيف أكثر من 3 تريليونات جنيه للناتج القومى

بالشراكة مع عدة جهات.. الصندوق السيادى يُنفذ مشروعًا جديدًا فى قطاع التعليم

الحكومة تُعلن عن صفقة استثمارية جديدة بين الدولة والقطاع الخاص

شركة لتطوير 4 نماذج لجامعات دولية جديدة فى مصر.. الحكومة تكشف التفاصيل

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

الحكومة تعلن صفقة استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بعد قليل

"معلومات الوزراء" يبرز دور الممرات الخضراء في الحد من الانبعاثات الكربونية

"الإسكان" توقع بيان منحة المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر

الأكثر قراءة

"الشناوى" يُقرر الرحيل من الأهلى.. عرض الـ5 ملايين دولار يُغرى الحارس الدولى

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

حركة المحافظين.. الخامسة في عهد الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين