رئيس الوزراء: "ساوث ميد" سيحول مصر إلى وجهة سياحية عالمية رائدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل على مشروع "ساوث ميد" الضخم بالساحل الشمالي، والذي يُعدّ إضافة نوعية لخطة الدولة الطموحة لجعل مصر وجهة سياحية عالمية رائدة.

خطط الدولة لتطوير الساحل

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وذلك للإعلان عن تفاصيل المشروع.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أنّ هذا المشروع يُمثل استكمالًا لخطط الدولة الطموحة لتطوير مناطق الساحل الشمالي، حيث سبق أن تم تنفيذ مشروعي العلمين الجديدة ورأس الحكمة، وحققا نجاحًا كبيرًا.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ "ساوث ميد" سيسهم بشكل كبير في جذب السياح من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال توفير مرافق وخدمات سياحية متميزة على أعلى مستوى، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وتُشير التوقعات إلى أنّ المشروع سيُسهم في زيادة عدد غرف الفنادق في مصر بشكل كبير، ما سيُعزّز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ولفت إلى أنّ شركات المقاولات المصرية ستتولّى تنفيذ مشروع "ساوث ميد"، ممّا سيُسهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته الكبيرة بنجاح مشروع "ساوث ميد"، لافتًا إلى أنّ هذا المشروع سيُسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030، وتحويل مصر إلى وجهة سياحية عالمية رائدة.