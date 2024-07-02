الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تزداد عمليات البحث الإلكتروني خلال الفترة الحالية حول آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 حاليا امتحانات الدور الأول، والتي مقرر لها أن تنتهي يوم 20 يوليو 2024.

انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية 


وأبدى عدد من طلاب الثانوية العامة على مستوى محافظات مصر، سعادتهم بامتحان اللغة الإنجليزية اليوم، حيث أكدوا أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزي) اليوم، جاء سهلًا وعوض امتحاني الفيزياء والتاريخ، موضحين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وكان قد تم تداول إجابات امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2024، عقب بدء الامتحان بأقل من ساعة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم الضبط فور قيام الشخص بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم ضبط طالب بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة، خلال قيامه بـ الغش الإلكترونى، باستخدام هاتف محمول وتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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"سهل ولكن".. تباين آراء طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحان الإنجليزي (بث مباشر)

قرار وزارة التعليم الخاص بامتحان الفيزياء

بعد شكوى معظم طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء، وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحة للسؤال رقم 14 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.

وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.

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بين يعوض الفيزياء و"تعجيزي".. ردود آفعال طلاب الثانوية العامة على "الإنجليزي"

المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

 بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة 2024  من أداء اختبار مادة اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، فإن المادة التالية في اختبارات الثانوية العامة هي مادة الكيمياء يوم السبت 6 يوليو 2024، وسوف يبدأ الاختبار في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ويأتي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024  للمواد المتبقية فقط على النحو التالي:

السبت الموافق 6 يوليو 2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.
الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، امتحان الجبر والهندسة الفراغية.
السبت الموافق 13 يوليو 2024: امتحان تفاضل وتكامل.
الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.
السبت الموافق 20 يوليو 2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

الثانوية العامة 2024 متحان الانجليزي الثانوية العامة وزير التربية والتعليم رضا حجازي جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقي من جدول امتحانات الثانوية امتحان الكيمياء

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