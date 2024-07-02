تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم المرحلة الثانية من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها طلاب الشهادة الاعدادية في المحافظة للاستعداد للمرحلة الثانوية للعام الدراسي القادم 2024/2025.

ننشر في التقرير التالي تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم المرحلة الثانية بعد فتح الباب للتقديم في مرحلة الثانوي العام بداية من منتصف يوليو الجاري وحتى شهر أغسطس 2024.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم المرحلة الثانية

وبالفعل تم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 في الفيوم بحيث بلغ الحد الادنى للقبول للعام الدراسي 2024/2025 من 230 درجة ويبدأ التقديم في مدارس الثانوي العام بالمحافظة بداية من يوم الأحد 14 يوليو 2024 وحتى يوم الأحد 4 أغسطس 2024.

الاوراق المطلوبة للتقديم في مدارس الثانوية العامة 2024

عقب فتح باب التقديم في الثانوية العامة 2024 محافظة الفيوم واستعداد الطلاب لمرحلة التعليم الثانوي يجب تجهيز الاوراق التالية من أجل استكمال اجراءات التقديم وتكون كالتالي:

شهادة النجاح في المرحلة الاعدادية 2024 و3 صور منها

استمارة التقديم الالكتروني التي تقدم بها الطالب و3 صور منها

ايصال سداد المصروفات الدراسية من البريد

4 صور حديثة للطالب بخلفية بيضاء مكتوب عليه اسم الطالب

صورتين من البطاقة الشخصية للاب والام ومسجل عليهم ارقام التليفونات الخاصة بهم

شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و3 نسخ منها

ملف التقديم الموجود في المدرسة للطالب

طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيه وعدد (2) طابع نقابة مهن فئة 5 جنيهات.

في حالة وفاة والد الطالب يتم احضار عدد 2 صورة من شهادة الوفاة.

وللطلاب المستفيدة اسرهم من برنامج تكافل وكرامة يتم ارفاق صورة من فيزا تكافل وكرامة

في حالة الطلاق بين الوالدين يرفق صورة من حكم المحكمة بالولاية التعليمية.

بالنسبة لـ ابناء العاملين بالتربية والتعليم يرفق صورة من بطاقة الأب / الأم) وإفادة من المدرسة بأنه على رأس العمل.

إقرأ أيضا:

توقعات تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة بديل للثانوية العامة

تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية بعد الإعدادية