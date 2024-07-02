لأول مرة في المباريات السبع الأخيرة بدوري نايل..الأهلي يفوز بفارق أكثر من هدف

نجح النادي الأهلي في التأمين على مركزه وصيفا لبطولة الدوري المصري الممتاز بانتصاره العريض على نادي طلائع الجيش برباعية نظيفة في الأسبوع الـ13، إذ ارتفع رصيده إلى 51 نقطة جمعها من 16 انتصارا، 3 تعادلات في حين تذوق طعم الهزيمة مرتين.

الأهلي يطارد بيراميدز ويبتعد عن المصري

يواصل الأهلي مطاردته الشديدة لنادي بيراميدز الذي يتصدر الدوري برصيد 62 نقطة كما حافظ على فارق الثلاث النقاط التي يبتعد بها عن النادي المصري صاحب المركز الثالث الذي بدوره فاز على نادي الجونة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ29.

الفوز الصعب في 5 مباريات

قبل انتصار الأهلي الكبير على الطلائع كان الأهلي يفوز بشق الأنفس، وبصعوبة شديدة حيث لم يتمكن من تحقيق الانتصار بفارق أكثر من هدف في المباريات الست التي لعبها قبلها أي منذ فوزه على نادي الإتحاد السكندري بنتيجة 4 – 1 في الأسبوع التاسع حيث بعده تغلب على نادي بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ22، وبنفس النتيجة على نادي فاركو في الأسبوع الـ11، وعلى الإتحاد بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الـ26، وعلى نادي الداخلية بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ12، وبنفس النتيجة على فاركو في الأسبوع الـ28.

نعم رسميا فاز الأهلى على الزمالك بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع الـ27 أي فاز بفارق أكثر من هدف لكنه فوز اعتباري لانسحاب الزمالك من أداء المباراة أي فاز بها الأهلي دون أن يلعب، ويبذل مجهودا.

الأهلي والفوز بنتيجة 2 - 1

والملاحظة أن أكثر نتيجة تكررت في انتصارات الأهلي في المباريات السبع الأخيرة هى 2 – 1، وتكررت 4 مرات أي في أكثر من نصف المباريات التي فاز بها، وبشكل عام هي النتيجة الأكثر تكرارا في انتصارات الأهلي حتى الآن في الدوري بـ7 مرات إذ كانت البداية أمام نادي المقاولون العرب في الأسبوع السادس، ونادي سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثاني، والنادي الإسماعيلي في الأسبوع العشرين.

3 رباعيات للأهلي

لم تكن رباعية الأهلي في الطلائع هي الأولى من نوعها في الدوري لكنها تحدث للمرة الثالثة إذ قبل انتصاره على الإتحاد والطلائع افتتح الموسم بالفوز على المصري بنتيجة 4 أهداف دون مقابل.

الانتصار برباعية ليست النتيجة الأكبر الذي استطاع الأهلي أن يفوز بها في الدوري حيث تغلب على البلدية بنتيجة 5 – 1 في الأسبوع الخامس.

الأهلي هو الأقوى على مستوى الهجوم بتسجيله 48 هدفا بالرغم من أنه لعب أقل عدد من المباريات 21 مباراة أي بمعدل تسجيل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.