250 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لجان امتحانات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه والدبلومات بالأقسام المختلفة بكلية التربية الرياضية، للاطمئنان على سير الامتحانات، وتوفير كل سبل الرعاية للطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد كمال خليل وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف أبوالوفا رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، والدكتور محروس محمود محروس عميد الكلية الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

التوجيه بتوفير كل الخدمات والتسهيلات للطلاب

وخلال زيارته اطمأن الدكتور حسان النعماني على حسن سير وانتظام العملية الامتحانية بالكلية، موجهًا بضرورة الالتزام باتخاذ كل التدابير اللازمة للامتحانات، وتوفير كل الخدمات والتسهيلات للطلاب وتوفير أجواء هادئة مناسبة لهم، بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، واتخاذ التدابير الفورية لحل أي مشكلات قد تواجههم.

وقال الدكتور محمد كمال خليل إن الامتحانات بدأت تستمر لمدة خمسة أيام، ويخوضها أكثر من 250 طالبًا وطالبة من خارج وداخل الجامعة، ووافدون من دول الكويت والسعودية والأردن في أقسام المناهج وطرق التدريس والإدارة والتدريب، وقسمي علوم الصحة والعلوم النفسية والسلوكية، حيث تم تقسيم الطلاب على ٤ لجان امتحانية داخل مقر كلية التربية الرياضية بالجامعة الجديدة.

الجامعة حققت مركزًا متقدمًا في تصنيف US.NEWS الأمريكى

كما أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت مركزًا متقدمًا في تصنيف US.NEWS الأمريكى في نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، والتى أظهرت أن الجامعة تقدمت 56 مركزًا مقارنة بالعام الماضي، حيث حصلت هذا العام على ترتيب 1039 بينما كان ترتيبها العام الماضي 1095.

وقال الدكتور حسان النعماني إن هذا الإنجاز هو نتاج طبيعي للاهتمام المتزايد لإدارة الجامعة وعلمائها بالبحث العلمي والنشر العلمي الدولي، فالجامعة لا تألو جهدًا في دعم البحث العلمي والنشر العلمي الدولي في المجلات العلمية المصنفة عالميًا، باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، هذا بالإضافة إلى المردود الإيجابي للبحث العلمي وتطبيقاته في مختلف القطاعات المجتمعية.

وأوضح "النعماني" أنه طبقًا لهذا التصنيف حصلت الجامعة على أفضل الجامعات في العالم في تخصص الكيمياء بترتيب 521، ولأول مرة يدرج في هذا التصنيف تخصص الفيزياء، حيث حصل على ترتيب 904 على مستوى العالم، كما حصلت الجامعة على المركز 18 بين الجامعات المصرية والمركز ٤٥ بين الجامعات الإفريقية.

وأوضح الدكتور عبدالله إسماعيل، مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أنه تم هذا العام إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المدرجة في تصنيف US.NEWS الأمريكى، كما ضم التصنيف مؤسسات من 104 دول، وتضمن 2271 مؤسسة، وأدرج التصنيف في هذا العام ضمن معاييره للاختيار، أفضل (250 جامعة) في نتائج قاعدة بيانات كلاريفيت، وكذا المؤسسات التى استطاعت تحقيق الحد الأدنى وهو (1250) ورقة بحثية منشورة على الأقل خلال الأعوام (2018- 2022).

جدير بالذكر أن تصنيف US.News من أهم التصنيفات العالمية التى تهتم بشكل أساسي بالبحث العلمي المنشور عالميًا، حيث يستند التصنيف على عدة معايير، ترتكز في الأساس على تقييم البحث الأكاديمى للجامعات، وسُمعتها العالمية والإقليمية، ولا يقتصر على البرامج الدراسية.