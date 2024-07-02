هشام طلعت مصطفى: الاستثمار المحلى قادر على توليد وتطوير مشروعات عالمية

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروع "ساوث ميد" يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص ويتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني.

تطوير مشروعات تضاهى المشروعات العالمية

وأضاف "مصطفى" خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، ونقلته قناة "إكسترا نيوز" أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية؛ لخلق قيمة مضافة حقيقية لمصر واقتصادها الوطني.

خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلى والأجنبى

وتابع: "هذا المشروع يشهد خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء".