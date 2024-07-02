الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هشام طلعت مصطفى: الاستثمار المحلى قادر على توليد وتطوير مشروعات عالمية

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروع "ساوث ميد" يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص ويتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني.

 تطوير مشروعات تضاهى المشروعات العالمية

وأضاف "مصطفى" خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، ونقلته قناة "إكسترا نيوز" أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية؛ لخلق قيمة مضافة حقيقية لمصر واقتصادها الوطني.

 خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلى والأجنبى

وتابع: "هذا المشروع يشهد خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء".

هشام طلعت مصطفى مشروع الساوث ميد الساوث ميد اكسترا نيوز

مواد متعلقة

هشام طلعت مصطفى: 21 مليار دولار استثمارات بمشروع "ساوث ميد"

هشام طلعت مصطفى: مشروع الساوث ميد يتم بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية

"القاهرة الإخبارية": معظم فعاليات مهرجان العلمين سيكون فى الصباح لترشيد الكهرباء

رئيس الوزراء العراقى يؤكد استمرار جهود بلاده فى تخفيف معاناة المحاصرين بغزة

الهباش: الشعب لن يقبل المحاولات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية

مراسلة "القاهرة الإخبارية": مهرجان العلمين ترند رقم 2 عالميًا

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا فى الضفة الغربية.. وارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 9490

الأكثر قراءة

"الشناوى" يُقرر الرحيل من الأهلى.. عرض الـ5 ملايين دولار يُغرى الحارس الدولى

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

حركة المحافظين.. الخامسة في عهد الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين