ماذا يريد أهالي كفر الشيخ من المحافظ الجديد؟ (صور)

تحدث أهالي محافظة كفر الشيخ عبر موقع "الدستور" عن المطالب التي يريدونها من المحافظ الجديد الذي من المنتظر أن يتولى مقاليد المنصب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعددت المطالب ما بين تكثيف الرقابة على أسواق المحافظة والقيام بجولات ميدانية بشكل مستمر والقضاء علي ظاهرة العشوائيات والباعة الجائلين بالشوارع وأيضا القضاء على مشكلة الصرف الصحي وانتشار القمامة والتصدي للبناء على الأرض الزراعية وغير ذلك من المشاكل.

الصرف الصحي والطرق المتهالكة

بداية يقول أيمن ابوهلال، مقيم بمركز قلين، إنهم يريدون من المحافظ الجديد أن يهتم بالقرى والخدمات المقدمة لهم من صرف صحي وطرق سليمة وإنارة تلك الطرق وخاصة خلال الليل منعا لوقوع حوادث، لافتا أن مشكلة الصرف الصحي باتت تؤرق المواطنين وخاصة خلال فصل الشتاء وتغرق الشوارع، داعيا المحافظ الجديد إلى تحسين المظهر الحضاري في القري وتكثيف مروره في القرى والتعامل مع مشاكلها والعمل على حلها.

الرقابة على الأسواق

وأضافت ريهام علي، موظفة، أن المحافظ الجديد يجب عليه أن يضع الرقابة علي الأسواق أمام أعينه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، وخاصة أن المواطن البسيط يتأثر بشكل يومي بسبب عدم الرقابة علي التجار والأسواق وهو ما جعل الأسعار تزيد بشكل مبالغ فيه، داعية إياه أن يهتم بهذا الملف وعدم ترك المواطن البسيط فريسة سائغة للتجار والعمل علي إقامة العديد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وقال إبراهيم حسن، مزارع، إن المحافظ الجديد يجب عليه أن يحافظ على الرقعة الزراعية في ربوع المحافظة والتصدي حاليا لهوجة البناء على الأرض الزراعية والتي ما زالت مستمرة وتحولت الأرض الزراعية إلى كتلة خرسانية مما يؤدي إلى انحسارها وانعدام الأمن الغذائي وبتقليل مساحة الأرض الزراعية تزيد أسعار المحاصيل وبالتالي تزيد كل الأسعار.

القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين

وقال أحمد محمود، طبيب أسنان، إن تهالك العديد من الطرق وانتشار القمامة في الشوارع وأيضا مشكلة الباعة الجائلين الذين أصبحوا واقعا يوميا في الشوارع هيا مشاكل عاجلة وسريعة يجب علي المحافظ الجديد التعامل معها في أسرع وقت وعلي أكمل وجه.

الصرف الصحي والطرق المتهالكة

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