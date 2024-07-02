إجابات امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2024 ، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية عبر محركات البحث جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، تزامنًا مع انتهاء الامتحان منذ قليل.

وينشر "الدستور" في التقرير التالي صور اجابات امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2024 الذي اده الطلاب صباح اليوم في سادس ايام امتحانات ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

إجابات امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2024

توفر جريدة الدستور في التقرير إجابات امتحان الانجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024 ، بعد أن أدى الطلاب فى اللغة الإنجليزية عدد (701322) طالب وطالبة، وكان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط حيث اعتبر الطلاب وأولياء الأمور سهولة الامتحان مصالحة للطلاب مما حدث في الفيزياء.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدد (703236) طالب وطالبة

أدى الطلاب فى اللغة الإنجليزية عدد (701322) طالب وطالبة

اللغة الفرنسية عدد (1901) طالب وطالبة

اللغة الألمانية عدد (13) طالب وطالبة

وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

تسريب امتحانات الثانوية العامة.. ضبط ٣ حالات غش الكتروني



رصدت فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية 3 حالات غش، حيث تم ضبط الآتي:

- طالب بلجنة بإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

-طالب آخر بإدارة المعصرة بمحافظة القاهرة.

-طالب آخر بلجنة بإدارة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وقاموا بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعات الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف المحمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية، وقيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

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