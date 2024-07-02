بعد تلقيه عرضًا من الشارقة الإماراتي.. الأهلي يحدد تسعيرة بيع رضا سليم

اشترطت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي زيادة العرض المالي لبيع المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد منح الضوء الأخضر لرحيل رضا سليم بعد وصول عرض من الشارقة الإماراتي لشراء اللاعب في الصيف.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي طالبت إدارة نادي الشارقة الإماراتي برفع عرضه إلى 3 مليون دولار لبيع رضا سليم بدلًا من مليون يورو بخلاف بند إعادة البيع 15% سواء في أوروبا أو أي نادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إن كولر طلب من اللجنة ضرورة البحث عن بديل سوبر خاصة أن رضا سليم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وبات ذهنه مشغول بالرحيل عقب وصول عرض الشارقة الإماراتي.

وأوضح المصدر أن اللجنة تنتظر حسم مسئولو الفريق الإماراتي قرارهم بشأن رفع قيمة العرض المالي لرحيل المغربي رضا سليم أو الإبقاء عليه مع المارد الأحمر حتى الميركاتو الشتوي في يناير القادم.

كولر: لاعبو الأهلي نفذوا التعليمات أمام الطلائع

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز برباعية نظيفة على طلائع الجيش، في المباراة التي انطلقت في السابعة من مساء ‏أمس على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي ‏حققه الأهلي على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال كولر: سعيد بالأداء والنتيجة التي حققها الأهلي أمام الطلائع. لاعبو الفريق نفذوا ‏التعليمات الفنية المطلوبة منهم في الشوط الأول وسجلوا ثلاثة أهداف، وواصلوا الأداء بنفس ‏القوة خلال الشوط الثاني.‏

وأشار المدير الفني إلى أنه أجرى تغييرات مبكرة لإراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط ‏المباريات.‏

وأشاد كولر بالمستوى المميز الذي قدمه طاهر محمد طاهر، خلال المباراة وتسجيله الهدف ‏الأول للفريق وصناعة الهدف الرابع، لافتًا إلى أنه صاحب القرار في تسديد طاهر ركلة ‏الجزاء التي حصل عليها الفريق.‏