الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. عودة برنامج "فى المساء مع قصواء" على قناة "CBC"

المساء مع قصواء
المساء مع قصواء

يعود برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة "CBC"، مساء اليوم الثلاثاء للظهور من جديد وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويناقش "في المساء مع قصواء" أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام والمواطنين على كل المستويات سواء قضايا محلية أو دولية.

ويعد برنامج "في المساء مع قصواء" واحدا من أبرز برامج التوك شو في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية.

ويذاع برنامج "في المساء مع قصواء" في تمام الساعة التاسعة مساء على مدار أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

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برنامج في المساء مع قصواء في المساء مع قصواء أبرز برامج التوك شو الإعلامية قصواء الخلالى قناة cbc

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