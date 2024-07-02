الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز

استشارى طب أطفال: الرضاعة الطبيعية هى البناء الجيد لتغذية الطفل

الدكتورة هالة وديع
الدكتورة هالة وديع

أكدت الدكتورة هالة وديع،  استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن فترة الحمل هي بداية التغذية الجيدة للطفل، مشددة على أن الاهتمام بصحة الأم وتناول الفيتامينات اللازمة هذه الفترة يعود مردودها على صحة الجنين بشكل كبير، موضحة أنه على الأم التوقف والامتناع عن الحصول على أي مضادات حيوية خلال فترة الحمل؛ لأنها تؤثر على صحة الجهاز الهضمي للأطفال.

 الاهتمام بتغذية الطفل فى أول سنتين يحميه من الإصابة بالأمراض

وأضافت "وديع"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي" أن الرضاعة الطبيعية هي البناء الجيد لتغذية الطفل، والاهتمام بتغذية الطفل في أول سنتين يحميه من الإصابة بالأمراض بعد ذلك.

 الممارسات الخاطئة فى الرضاعة والتغذية هما السبب فى سوء تغذية الأبناء

وأشارت إلى أن الممارسات الخاطئة من الرضاعة والتغذية الخاطئة هي السبب في سوء تغذية الابن طوال مراحل حياته المختلفة، مؤكدة أن الرضاعة الصناعية تنتج عنها نسب بروتين تجعل الطفل يميل للوزن الزائد.

استشاري طب أطفال الطفل الرضاعة الطبيعية فترة الحمل 8 الصبح

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