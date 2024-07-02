اعترافات لص الشقق السكنية ببولاق أبو العلا: اتسلقها ليلًا

استمعت نيابة بولاق أبو العلا، اليوم الثلاثاء، لاعترافات مسجل خطر متورط في سرقة شقة سكنية في بولاق أبو العلا.

وقال المتهم إنه يمارس نشاط سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق ليلًا واستغل خلوها من المقيمين بها عقب مراقبتها فترة وبتأكد خروج سكانها يسطو عليها ويسرق ما بها من أجهزة وأموال، موضحًا ارتكاب ثلاثة جرائم لسرقة الشقق السكنية.



وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد بتعرض شقة سيدة للسرقة على يد مجهول استولى على أجهزة كهربائية، بمنطقة بولاق أبو العلا، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا، وراء ارتكاب السرقة.



وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالسرقة، وأرشد عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.