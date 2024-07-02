بالشراكة مع عدة جهات.. الصندوق السيادى يُنفذ مشروعًا جديدًا فى قطاع التعليم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية تاريخية بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم، وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة هائلة نحو تعزيز منظومة التعليم العالي في مصر، حيث ستجمع الجامعات الجديدة بين أفضل الممارسات العالمية والخبرات المحلية لتوفير تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المتطورة.

وتم إبرام الاتفاقية من قبل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلًا عن شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم "ش.م.م" وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية "ش.م.م"، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

حضر مراسم التوقيع أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، وإيهاب رزق، المدير التنفيذي لقطاعات التعليم والغذاء والزراعة بصندوق مصر السيادي، ومحمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، وكريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية.

وستتعاون الجامعات الجديدة مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وستقدم برامج دراسية حديثة تتوافق مع معايير التعليم الدولية.

وتمثل هذه الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص التزامًا مشتركًا بتحقيق التميز وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات التعليمية.

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الدولة مهتمة بملف التعليم

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اهتمام الدولة بملف التعليم والجهود المستمرة للنهوض بقطاع التعليم.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية، وأن الوزارة تدعم عقد الشراكات الإقليمية والدولية مع كبرى المؤسسات والجامعات الأجنبية المرموقة.

وأوضح الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، أن الهيئة تدعم عقد الشراكات مع القطاع الخاص، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هذه الشراكة تجسد التزامنا في خلق تعاون فعال بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة بشركة سيرا للتعليم، أن هذه الشراكة مع صندوق مصر السيادي تعد أحد الإنجازات المهمة في مسيرة الشركة.

من ناحيته، أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وشركة الأهلي كابيتال القابضة عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية.

وقال إيهاب رزق، المدير التنفيذي لقطاعات التعليم والغذاء والزراعة بصندوق مصر السيادي إن هذه الشراكة تُبشر ببداية العديد من أوجه التعاون المستقبلي مع شركاء آخرين.

وأكد محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم على مساعي الشركة المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية عالية الجودة.