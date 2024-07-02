الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتفاق على برنامج تنمية مستدامة ضخم للعاملين بقطاع الرعاية الصحية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قال الدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إنه عقد اجتماع لأعضاء الغرفة ناقش أمورا متعددة من ضمنها التآخي والتواصل الجيد مع كل الفئات ذات الصلة بصناعة القرار في الدولة، بهدف تطوير وتسهيل كل ما يتعلق بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، لافتا إلى أن هناك تواصل دائم ومستمر مع وزير الصحة لبحث التطورات والمستجدات للقطاع الصحي.

أوضح سمير، أن الاجتماع ناقش سبل تطوير العلاقات الواجب إنشاؤها مع مجلس النواب ومجلس الشورى وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها من الهيئات ذات الصلة بتطوير وتنمية قطاع الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع الدكتورة شرين عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء وحضر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة كلا من الدكتورة غادة الجنزوري، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور مصطفى الأسمر، والدكتور محمد حبلص، والدكتور هشام ماجد، والدكتور عمرو حمزة، والدكتور أيمن هاني، والدكتور عماد شنوده، والدكتور محمد لطفي.

أضاف سمير، أنه اتفق على تطوير سبل التواصل مع الداخل والخارج، من خلال تطوير الموقع الإلكتروني للغرفة، وأيضا الاتفاق على برنامج ضخم للتنمية المستدامة لكل العاملين في قطاع الرعاية الصحية من غير الأطباء، سيتم الإعلان عنه قريبا.

أكد الدكتور خالد سمير أنه سيتم أيضا الإعلان عن مؤتمر سنوي كبير للغرفة، يعيد وضع قطاع الرعاية الصحية، وصناعة الصحة في مصر، إلى المكانة التي تستحقها، وهذا المؤتمر سيكون له ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول الذكاء الاصطناعي، والقيادة والريادة.

أما المحور الثالث فيتمثل في السياحة العلاجية والاهتمام بشكل كبير بتسهيل التحول الرقمي في الغرفة وتواصلها مع الأعضاء وتنمية هذا التوجه وتشجيع كل الكيانات الصحية لهذا التوجه أيضا.

في اجتماع لغرفة الرعاية الصحية الدكتور خالد سمير وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات قطاع الرعاية الصحية العلاقات الواجب إنشاؤها مع مجلس النواب الممارسات الاحتكارية

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