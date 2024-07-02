قبل انطلاق مهرجان العلمين 2024.. كل ما تريد معرفته عن لعبة البادل

يستضيف مهرجان العلمين 2024، منافسات بطولة البادل الدولية للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الساحق الذي حققته البطولة في الموسم الأول.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان "العالم علمين 2024" خلال يوليو الجاري، في موسمه الثاني بعد نجاح الموسم الأول والذي أقيم العام الماضي في الفترة بين 13 يوليو و26 أغسطس 2023.

وتعد البادل من الرياضات الجديدة التي حققت انتشارًا واسعًا خلال السنوات الماضية في مختلف دول العالم.

وترصد الدستور في السطور الآتية.. معلومات عن لعبة البادل وتاريخ نشأتها وقوانينها.

البادل من رياضات المضرب مثل التنس والإسكواش ولكنها مختلفة عن رياضة التنس بشكلها المعروف، إذ أن البادل تلعب بشكل زوجي في ملعب مغلق، وفي ملعب أقل مساحة من ملعب التنس.

تتشابه رياضة البادل مع الإسكواش في شكل الملعب إذ أن ملعب البادل محاط بجدران زجاجية مثل ملعب الإسكواش.



كما أن لعبة البادل ليست مرهقة بدنيًا مثل لعبة التنس، وأكثر إثارة، ويعد مضرب البادل أكثر قوة من مضرب التنس وبمقبض أقصر يمنح اللاعب تحكمًا أفضل، ويمتاز بهيكل داخلي متين.

وتمتاز كرة البادل أنها أكثر نعومة من نظيرتها في التنس، وبضغط هواء أقل من كرة التنس.

قوانين البادل

تبدأ البادل بضربة من أحد اللاعبين ولكن بمستوى أسفل الذراع عكس لعبة التنس التي يمكن للاعب إرسال الضربة من أسفل الذراع أو أعلاه، ويمكن للاعب استخدام جدران الملعب أثناء اللعب.

وتبدأ المباراة بقرعة بين اللاعبين باستخدام أحد المضارب لتحديد صاحب الإرسال الأول.

ويضرب اللاعب الكرة بالأرض قبل إرسالها لمنافسه ولكن بشرط أن تكون خلف خط الإرسال المرسوم على أرض الملعب.

ويجب أن تكون الكرة في مستوى الخصر أثناء لعب الإرسال ليكون الإرسال صحيحًا، بالإضافة إلى لعبه في مربع الإرسال القطري بالجانب الخاص بالخصم

وتلعب البادل بشكل زوجي، وتقام المباراة على 3 أشواط وكل شوط يفوز به من يحقق 6 نقاط، ويفوز بالمباراة من يحقق شوطين من أصل 3

وتتبع نقاط المباريات بالترتيب الآتي: 15، 30، 40، ثم نقطة التقدم أو التعادل، ومنذ عام 2020 تم استخدام النقطة الذهبية عن التعادل 40-40 في المباريات الاحترافية.

يمكن لأي لاعب ضرب الكرة بشكل غير واضح في أي منطقة من الملعب، ولكي تعتبر الضربة جيدة يجب أن تلمس الكرة الأرض قبل أن تصطدم بالجدران أو الأسوار، والاستثناء الوحيد هو في حالة الإرسال إذ لا يمكن أن تصطدم الكرة بالحائط إلا بعد الارتداد من اللاعب الآخر وليس الجدار



ويعتبر الإرسال جيدًا في حالة ارتداد الكرة داخل المربع المقابل، ويجب أن يكون الإرسال متقاطعًا أي أن اللاعب يرسله من الجانب الأيمن لملعبه ناحية الجانب الأيسر للملعب الآخر.

في حالة إرسال الكرة ولمسها للشبكة وذهابها للجانب الآخر للملعب، هناك عدة حالات.

1- إذا لم ترتد الكرة في المربع المقابل للملعب فهذا خاطئ.

2- إذا ارتدت الكرة في المربع المقابل بعد لمس الشبكة، فمن الممكن أن تحدث هذه المواقف

ترتد الكرة مرة واحدة ولا تلمس الجدار الجانبي، تعتبر لاغية ويحق للاعب إعادة الإرسال.

ترتد الكرة مرتين وتلامس الجدار الجانبي، تععد النقطة لاغية ويحق للاعب إعادة الإرسال.

ترتد الكرة مرة واحدة وتلمس السياج الجانبي تعد خاطئة ولا يحق للاعب تكرار هذا الإرسال.

ولا يجوز للاعب لمس الكرة مرتين بالمضرب في نفس اللعبة، كما أنه ليس متاحًا له اللعب بدون مقبض السلامة اللخاص بالمضرب، بالإضافة إلى أنه في حالة ضرب أحد اللاعبين الكرة بقوة وارتدت وخرجت من الملعب تحتسب النقطة للاعب الذي ضربها، على الرغم من ذلك فهناك دائمًا فرصة لضرب الكرة من الخارج قبل الارتداد الثاني.

عندما ترتد الكرة وتلمس الجدار أو السور ثم ترتد إلى منطقة الخصم، تحتسب النقطة للاعب الذي ضربها، على الرغم من وجود خيار تأمين النقطة وضربها مرة أخرى، حتى عندما تتجاوز خط الشبكة في حجم ملعب الخصم.

إذا لمست الشبكة بالمضرب أو الملابس أو أي جزء من الجسم، تحتسب النقطة للخصم.