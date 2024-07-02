هشام طلعت مصطفى: مشروع "ساوث ميد" يُضيف أكثر من 3 تريليونات جنيه للناتج القومى

أعلن المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، عن تفاصيل مشروع "ساوث ميد" العملاق بالساحل الشمالي، والذي يُعدّ أكبر مشروع عقاري في تاريخ مصر، بتكلفة إجمالية تصل إلى تريليون جنيه.

تفاصيل المشروع

يقع مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مارينا عالمية، ويتميز بموقعه القريب من مطار العلمين الدولي. ويُخطط لتطوير المشروع وفقًا لأعلى معايير السواحل العالمية، ليصبح وجهة سياحية متميزة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، للإعلان عن صفقة استثمارية جديدة مع القطاع الخاص.

وأشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أن "ساوث ميد" يُمثل نموذجًا فريدًا لشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، ويعكس توجهات الدولة المصرية نحو الانفتاح على الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن المشروع يُتوقع أن يسهم في خلق 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة، وأن يُضيف أكثر من 3 تريليونات جنيه للناتج القومي للدولة.

وأضاف أن "ساوث ميد" قد حقق مبيعات بقيمة 60 مليار جنيه مصري خلال اليوم الأول من فتح الحجز، مما يؤكد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع من قبل المستثمرين.

ووجّه المهندس هشام طلعت مصطفى الشكر للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمها المتواصل للقطاع الخاص، وعلى توجهاتها الحكيمة التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

يذكر أن المشروع يقع فى منطقة الساحل الشمالي الغربي ويسمى "South med" والشريك من القطاع الخاص مجموعة طلعت مصطفى، وتم استعراض مكونات المشروع في فيلم تسجيلي داخل مسرح مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وهشام طلعت مصطفي، ولفيف من الإعلاميين.