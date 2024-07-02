النيابة تستعجل التحريات حول سرقة منزل عماد متعب

أمرت نيابة المعادي الجزئية، باستعجال تحريات المباحث في واقعة اتهام خادمة تعمل لدى لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب وزوجته يارا نعوم، بسرقة مبلغ مالي وخاتم ألماس من داخل شقته.



تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من لاعب الأهلي السابق عماد متعب بسرقة مشغولات من داخل شقته بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبإجراء التحريات حول الواقعة، تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطها، واعترفت بما أسفر عنه الضبط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.