هشام طلعت مصطفى: 21 مليار دولار استثمارات بمشروع "ساوث ميد"

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المتندب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروع الساوث ميد يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسياحة في البحر المتوسط.

وأضاف "مصطفى"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يبعد عن مطار العلمين الدولي مسافة 15 دقيقة بالسيارة.

وأشار إلى أنه "يتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تريليون جنيه، بما يعادل نحو 21 مليار دولار، من خلال مجموعة طلعت مصطفى".