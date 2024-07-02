الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسبب كهرباء استاتيكية.. أستاذة جلدية توضح مخاطر ارتداء ملابس البوليستر فى الصيف

8 الصبح
8 الصبح

حذرت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، من ارتداء الملابس المصنوعة من البوليستر وأي مادة صناعية في الصيف، لأن احتكاكها بالجلد يسبب كهرباء استاتيكية، وتزيد من ارتفاع درجة حرارة الجسم، والتعرق وتكوين البكتيريا.

 بارتداء الملابس المصنوعة من البوليستر يتحول الجسد لحضانة للبكتيريا الضارة

أشارت "سند"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إليه، موضحة أنه بارتداء الملابس المصنوعة من البوليستر يتحول الجسد لحضانة للبكتيريا الضارة وتتكاثر بشكل كبير.

 تراكم العرق يساعد على تحلل الطبقات السطحية من الجلد

 وأشارت إلى أن الجسم عليه طبقة من البكتيريا الحميدة، وبتوفير الظروف من درجة حرارة ورطوبة تتحول لتكون مضرة، مؤكدة أن تراكم العرق يساعد على تحلل الطبقات السطحية من الجلد، ويكون فرصة للبكتيريا والفطريات لكي تغزو الجسم.

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