الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيلة مجلس الشيوخ: المبادرة القومية لتطوير الرى أسهمت فى التحول الذكى سريعًا

النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن الدراسة تأتي في موضوع وتوقيت ذي أهمية بالغة؛ إذ تتعلق بإحدى أخطر القضايا التي تواجه بلدنا، وتمثل تحديًا غير مسبوق، بعد أن تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من خط الشح المائي، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا ويستنفر كل الجهود الرامية لإيجاد حلول مبتكرة يمكن من خلالها ردم الفجوة الكبيرة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.

وأضافت وكيل الشيوخ أن هناك جهودا حكومية وافرة قامت بها الوزارات المعنية التي سعت بالفعل لتطبيق نماذج من أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية، تمهيدا لتعميمها على نطاق واسع، وقد تابعتُ- في هذا الصدد- العديد من الابتكارات التي قامت بها وزارة الري، وأرى أنها تبشر بمستقبل واعد، ويمكنها بالفعل أن تُحدِث طفرة حقيقية في مجال التحول للري الحديث.

وتابعت: ونظرًا لعديد من التحديات التي تواجهها الزراعة الذكية وتطبيق أنظمة الري الحديث، أشارت فيبي إلى مواجهة الأمر من خلال خطة شاملة، ووفق ما جاءت به استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية، كذلك المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث. 

من جانبي أرى ان الأمر ربما يستلزم تعديلات تشريعية لمواجهة التحديات والتغلب على المعوقات التى تقف حجر عثرة في سبيل ذلك، وأطالب بأن يتكاتف الجميع لمساندة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة للتحول الى نظم الري الحديثة.

من جانبه، أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري في المادة (44) من الدستور في الأمن الغذائي والمائي الذي بات يشكل خطرًا وقلقًا مفزعًا ليس في مصر فحسب، بل لكل بلدان العالم لا سيما ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحديًا حقيقيا وتهديدًا خطيرًا لأمن المواطن– على المستوى العالمي– الغذائي والمائي.

مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ أعضاء لجنة الزراعة والري تطبيق نظم الري الحديثة نظم الري الحديثة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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