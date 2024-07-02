تداول 74 طن بضائع فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 18 سفينة، بينما غادرت 16 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35815 طنا تشمل 5050 طن يوريا، و2570 طن مولاس، و2615 طن كلينكر و4449 طن علف بنجر، و1086 طن رمل و20045 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38778 طان تشمل: 8669 طن قمح و13195 طن ذرة و3300 طن حديد و8500 طن خردة و4067 طن سكر و5464 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1047 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 291 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3255 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48297 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129633 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3780 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وشبرا وكفرالشيخ، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخول وخروج عدد 5155 حركة.

وانضم ميناء دمياط إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، في إطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية، وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم (261) لسنة 2024، بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم (682) لسنة 2007، هي: ميناء الإسكندرية البحري وميناء بورسعيد البحري وميناء العين السخنة البحري وميناء القاهرة الجوي، وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة.