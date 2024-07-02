رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

شهدت فعاليات افتتاح المؤتمر مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، الذي يقام بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرض فيلم تسجيلي عن تكلفة مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.

كما استعرض الفيلم الإعلان العالمي الذي ظهر فيه الممثل الأمريكي العالمي سيلفستر ستالون، في حملة إعلانية لأحد المنتجعات في الساحل الشمالي بمصر، حيث تغزل بجمال مصر وطبيعتها الساحلية في هذه المنطقة.

مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

وعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالي.