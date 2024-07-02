مقتل شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بالفيوم

قُتل شاب من عزبة المنصورة بقرية العزيزية دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، بطلق ناري (خرطوش) في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، جاء مفاده ورود إشارة من مستشفى طامية المركزي بوصول شاب جثة هامدة إثر تعرضه لطلق ناري.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية لمكان الواقعة، وكشفت التحريات الأولية التي قادها العقيد هاني تعيلب، مفتش المباحث، والرائد محمد عشري، رئيس مباحث المركز، والنقيب حسام عبدالسميع، معاون المباحث، وأشرف عليها اللواء حسام أنور، مدير مباحث المحافظة، أن الجثة لشاب يدعى "عبيد هندي محمود سعداوي، 19 سنة، ومقيم بعزبة المنصورة التابعة لقرية العزيزية دائرة مركز شرطة طامية ومصاب بطلق ناري ( خرطوش) بالصدر.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، كما أمرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها وإن كانت هناك شبهة جنائية من عدمها ومباشرة التحقيق.