الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة فنان الكاريكاتير محمد حاكم عن عمر ناهز الثمانين

الفنان محمد حاكم
الفنان محمد حاكم

رحل عن عالمنا قبل قليل، فنان الكاريكاتير الكبير محمد حاكم، عن عمر ناهز الثمانين من عمره، وأكد الفنان فوزي مرسي لـ“الدستور” خبر رحيل الفنان الكبير محمد حاكم، بعد التواصل مع ابنه.

محمد حاكم.. فيلسوف الضحك

واشتهر الفنان الراحل، فنان الكاريكاتير محمد حاكم، بلقب “فيلسوف الضحك”، لما تميز به أسلوبه الفريد والمميز، وتُظهره رسوماته من قدرة فائقة على الابتكار وتصوير الشخصيات والأحداث باستخدام الخطوط البسيطة والألوان القوية لنقل الرسائل. 

وكان آخر معارض الفنان محمد حاكم، قد أقيم في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية في شهر نوفمبر واستمر حتي نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2023.

والفنان محمد حاكم من أصل سوداني، هجر أهله من قرية “شبا” بشمال السودان، فتربى في مصر وترعرع فيها بين مدينة أنشاص الصغيرة ومدينة القاهرة. أراد له والده الذى كان يعمل في سلك العسكرية أن يكون ضابطا وعسكريًا مثله، غير أن محمد حاكم فضل الفن والرسم، والتحق بدراسة الفن. 

حصل محمد حاكم على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة عام 1958. كان حسن من أوائل الفنانين الذين عملوا في مجال الرسوم المتحركة في مصر بفيلم (مغامرات تيتى ورشوان) بالاشتراك مع صديقيه الفنانين عبدالحليم البرجيني ومصطفى حسين.

وبحسب السفير السابق “أحمد عبدالوهاب جبارة”عمل محمد حاكم رسامًا للكاريكاتير السياسي بجريدة الجمهورية عام 1952 وجريدة المساء 1956. اختير للعمل بالتليفزيون الألماني 1960. في عام 1966 عمل حسن بمجلة "العربي" في الكويت مخرجًا ورساما وكانت داره في الكويت بمثابة منتدى يؤمه الفنانون والكتاب والأدباء وأهل الصحافة من مصر والسودان لأكثر من عشرين عامًا، سواء أولئك المقيمين في الكويت أو الذين يزورونها.

 وبالمثل فإن داره في القاهرةــ بعد عودته من الكويتــ ظلت مفتوحة للزملاء الذين عاصرهم في الصحف والمجلات المصرية منذ منتصف الخمسينيات. وسواء في القاهرة أم في الكويت فقد استضافت داره الكثير من أعلام الفن والأدب والصحافة مثل مصطفى حسين، والفنان التشكيلي نصر الدين طاهر والشعراء عبدالرحمن الأبنودي ومحمد الفيتوري وجيلي عبدالرحمن وصديقه الراحل حسني زكي، والكاتب محمود السعدني وصديقه الإعلامي محمد مرعي والفنان محمد حمام وغيرهم.

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