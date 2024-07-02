هشام طلعت مصطفى: مشروع الساوث ميد يتم بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المتندب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الدولة مؤخرًا أعادت تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبة غير موجودة في كثير من بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف "مصطفى" خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، ونقلته قناة "إكسترا نيوز" أن الساحل الشمالي الغربي يتمتع باعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف.

وأشار إلى أن الدولة اتجهت لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد الصحية والترفيهية والخدمية، والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك تم من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم.

وتابع: "يتم تطوير مشروع الساوث ميد بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية الموجودة في شمال البحر الأبيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان".