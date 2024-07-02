ضبط 4775 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 1615 قضية في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية

وشنت شرطة المواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1615 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4775 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.