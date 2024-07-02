الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في يومه الثاني.. انتشال جثمان غريق البيطاش بغرب الإسكندرية

غريق البيطاش
غريق البيطاش

 


في اليوم الثاني، نجحت فرق الإنقاذ النهري برفقة الغواصين المتطوعين فى انتشال جثمان غريق البيطاش والذي لقى حتفه مساء أمس، فى شاطئ الفيروز غرب الإسكندرية.


وقال كابتن ايهاب المالحي، قائد الغطاسين المتطوعين، إنه تم انتشال جثمان غريق البيطاش من موقع قريب من حادث الغرق.

وتابع المالحي “للدستور”: حادث الغرق لشاب يدعى محمود السيد ذكي، 30، عاما من المنوفية أثناء نزوله إلى مياه البحر للاستحمام وجرفه التيار ولم يظهر مرة أخرى.

بحر الاسكندرية "ملتم"

وتشهد شواطىء الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار، حيث رفعت شواطىء الإسكندرية في القطاع الشرقي والغربي الرايات الحمراء التحذيرية لارتفاع امواج البحر وشدة تياراته المائية.


في شهر يوليو، يدخل بحر الإسكندرية في حالة "ملتم" تتسبب فى ارتفاع أمواج البحر وشده التيارات الهوائية والمائية.

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حادث غرق شاطىء استانلي

سبق حادث غرق البيطاش، آخر في شاطىء استانلي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية وفريق غواصي الخير انتشال شابين لقيا حتفهما غرقا، يوم الأحد الماضي بعد أن سحبتهما الأمواج العالية بسبب شدة التيار.

منظومة السياحة والمصايف للانقاذ

من جانبها، جهزت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الشواطئ لاستقبال الرواد  بمنظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانة أبراج المراقبه واستكمال عمالة الشاطئ مع استمىار التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ والتشديد على تواجد كافة الغطاسين والمنقذين فى اماكنهم وكذلك الخط  العائم والذى يحدد المساحة الامنه بالشاطئ، مع التاكد من تواجد الكاميرات والتى تستخدم فى مراقبة الشاطئ وضمن منظومة الإنقاذ جاهزيه وحدات الاسعاف.

 

فرق الإنقاذ النهري شاطئ الفيروز بالبيطاش غرب الاسكندرية الغواصين المتطوعين بحر الاسكندرية ملتم حادث غرق شاطىء استانلي

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