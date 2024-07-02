أستاذ زراعة: "الأمن الغذائي" أكبر تحديات الحكومة الجديدة.. وإعادة هيكلة القطاعات ضرورة

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس السابق، إن من أصعب الملفات التي تواجة الحكومة الجديدة في القطاع الزراعي هو ملف الأمن الغذائي، حيث أن وزارة الزراعه مسؤولة عن غطعام 110 ملايين شخص في مصر، وهناك عجز في المحاصيل الاستراتيجيهة وخاصة محصول القمح والمحاصيل الزيتية التي نستورد منها أكثر من 95% من الزيوت، و50% من محصول القمح، وهي ملفات إمام الحكومة، وهناك ملف إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية التي لا بد من اهتمام بها والتي تحل كثير من المشاكل إلى جانب الزراعة التعاقدية وإعاده الدورة الزراعية مرة أخرى، حيث أن مصر لها احتياجات ولا بد من زراعة القمح بدلا من الخضروات.

استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة على أرض الواقع

وقال جلال لـ"الدستور"، أن هناك تحديًا في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة على أرض الواقع وهو ملف تحدي الحكومة لا بد من الاهتمام به، وهناك ملف تحديات الأراضي والمياه وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة بالتوسع الأفقي من خلال التقنيات الحديثة وإنتاج الأصناف الجديدة عبر مراكز البحوث والجامعا وذلك بوضع خطة طويلة وقصيرة، كما أن هناك ملف الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني وهو ضروري، حيث يعتمد أي مشروع في الإنتاج الحيواني أو الثروة الداجنة أو الثروة السمكية على الأعلاف وتوفيرها، والتي تؤدي إلى تذبذب الأسعار، حيث نستورد ذرة من الخارج، ولا بد من خطة الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة لزراعة 40% على الأقل من محصول الذرة، مشيرًا إلى زراعة الذرة الصفراء بنظام الزراعة التعاقدية لعدم فساد الذرة، حيث تصل نسبة الرطوبة في الذرة الصفراء إلى 25%.

أكد "جلال" أنه لا بد من الاهتمام بالقيمة المضافة في القطاع الزراعي، حيث تنتج مصر أكثر من 10 مليون طن من الطماطم سنويًا يهدر منها 3 ملايين طن سنويًا بنسبة 30% من الهدر في الأرض أو عمليات التداول والنقل، ولدينا مصنعان يعملان في إنتاج وتصنيع الطماطم بطاقة 800 ألف طن فقطن ولا بد من التحول من القيمة المضافة للزراعة وخاصة الطماطم ولا بد من تحويل الفائض في الطماطم إلى صلصة.

شدد الخبير الزراعي أن المشكلة التي تواجه الحكومة الجديدة هي تسويق الدواجن حي. ولا بد من ضرورة اتخاذ قرارات تدريجية في تسويق الدواجن إما بشكل مُبرد أو مجمد، وهو ما يشجع على الاستثمار في القطاع الداجني في مصر من خلال إنشاء المجازر الآلية والثلاجات.