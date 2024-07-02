مهرجان العلمين 2024 يعيد الروح لخشبة «أبو الفنون».. المسرح حاضر بقوة في الفعاليات

في أجواء من البهجة والمرح والطقس المعتدل، تنطلق فاعليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، خلال الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، بمدينة العلمين الجديدة.

وأعلن القائمون على إدارة المهرجان، عن إقامة أكثر من 6 عروض مسرحية، لإحياء "أبو الفنون"، ونستعرض في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته حول الفاعليات المسرحية في مهرجان العلمين 2024.

العرض المسرحي "السندباد" بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم

العرض المسرحي "السندباد" بطولة كريم عبد العزيز

ينير مسرح العلمين، بعرض "السندباد"، بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف.

وحققت مسرحية "السندباد" نجاحًا كبيرًا، بعدما تم عرضها لأول مرة، بموسم الرياض، ويعود النجم كريم عبد العزيز، لتقديم "السندباد" بمهرجان العلمين، بعد غياب عن المسرح في مصر لمدة 22 عاما، وكانت آخر أعماله "حكيم عيون" سنة 2001.

وتدور أحداثها عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، ويسعى إلى الهروب المعلم سنوسي، حتي يجد مقبرة أثرية، فيختبئ، والمفاجأة أنه يجد فيها سلسلة تعود لزمن السندباد، فيتحول كريم عبد العزيز إلى شخصية السندباد المغامرة، وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد المشوقة.

مسرحية السندباد.. تعاون مصري سعودي في مهرجان العلمين 2024

تعاون مصري سعودي في مهرجان العلمين

وأعلن مهرجان العلمين، خلال المؤتمر الصحفي، الذذي تم إطلاقه مساء أمس، عن التعاون المصري السعودي، في عدد كبير من فعالياته الفنية، حيث سيتم عرض مجموعة من العروض المسرحية تم عرضها بموسم في مصر.

وأكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، أنه سيتم عرض 4 مسرحيات، ومجموعة من الحفلات الغنائية لعدد من الفنانين، كما ستقوم المتحدة برعاية أكثر من حفل في موسم الرياض.

ويهدف المهرجان إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة لجميع أفراد العائلة، من خلال فعاليات متنوعة تناسب كافة الأذواق والفئات العمرية، بالإضافة إلى دعم القوى الناعمة وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة في مصر.

5 مهرجانات فرعية بمهرجان العلمين

ويضم مهرجان العليمن 5 مهرجانات فرعية، هي مهرجان الموسيقى، من خلال تقديم 10 حفلات غنائية يحييها نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي، مهرجان الطعام، مهرجان الرياضة: ويُقام خلاله العديد من المسابقات في أهم الرياضات، مثل كرة القدم والسلة، مهرجان الترفيه الذي يهدف إلى دعم صناعة المسرح، مهرجان نبتة، ويضم فاعليات خاصة بالأطفال تهدف إلى تنمية مواهبهم ومهاراتهم.