الحكومة تُعلن عن صفقة استثمارية جديدة بين الدولة والقطاع الخاص

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ مشروع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، في إطار خطة الدولة للنهوض بالاقتصاد وفقًا لسياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، للإعلان عن صفقة استثمارية جديدة مع القطاع الخاص.

يقع المشروع فى منطقة الساحل الشمالي الغربي ويسمى "South med" والشريك من القطاع الخاص مجموعة طلعت مصطفى، وتم استعراض مكونات المشروع في فيلم تسجيلي داخل مسرح مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وهشام طلعت مصطفي، ولفيف من الإعلاميين.