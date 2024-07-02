الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع درجات المواد في الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم الثلاثاء يسعى الطلاب لمعرفة توزيع درجات المواد في الثانوية العامة 2024. 

وننشر في التقرير التالي توزيع درجات المواد في الثانوية العامة 2024 وفق حساب توزيع الدرجات للمواد من الاعوام السابقة وهو نفس التوزيع لامتحانات العام الدراسي الجاري 2023/2024.

توزيع درجات المواد في الثانوية العامة 2024 

جاء توزيع درجات الانجليزي الذي  أدى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحاناتها اليوم الثلاثاء تكون الدرجة الكلية من  50 درجة  لعدد اسئلة  40 سؤال موزعة كالتالي:

ثلاث اسئلة مقالية مقسمة سؤالين كل سؤال بدرجتين وسؤال ثالث اجابته بأربع درجات ويكون اجمالي درجات الاسئلة المقالية 8 درجات 

عدد اسئلة الاختيار من متعدد مقسمة 

26 سؤال اجابته بدرجة واحد لكل سؤال

و8 اسئلة اجابة كل سؤال بدرجتين  

ويكون اجمالي درجات الاسئلة الموضوعية 42 درجة. 

توزيع درجات مادة اللغة العربية 

الدرجة الكلية 80 درجة  ودرجة النجاح من 40 درجة

3 اسئلة مقالية درجة كل سؤال درجتان 

وسؤال واحد مقالي إجابته بـ 4 درجات 

اسئلة الاختيار من متعدد مقسمة لـ 32 سؤال بدرجة واحدة أي 32 درجة لـ 32 سؤال

واسئلة الاختيار لها درجات وهم 19 سؤال 

ويكون درجات الاسئلة المقالية مجموعها 10 درجات 

واجمالي درجات الاسئلة الموضوعية من 70 درجة 

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة 2024

 الدرجة الكلية من 40 درجة 

اتنين سؤال مقالي كل سؤال 3 درجات 

اسئلة اختيار من متعدد 24 سؤال كل سؤال بدرجة واحدة 

و 5 اسئلة كل سؤال بدرجتين 

بحيث يكون مجموع درجات الاسئلة المقالية 6 ومجموع درجات الاسئلة الموضوعية 34 درجة.

حقيقة تسريب امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2024

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توزيع درجات مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2024 

 الدرجة الكلية 60 درجة 

اتنين سؤال مقالي كل سؤال بدرجتين 

32 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 12 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجتين 

توزيع درجات مادة الفيزياء في الثانوية العامة 2024 

 الدرجة الكلية 60 درجة 

اتنين سؤال مقالي كل سؤال بدرجتين 

32 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 12 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجتين 

توزيع درجات مادة الجيولوجيا في الثانوية العامة 2024 

 الدرجة الكلية 60 درجة 

اتنين سؤال مقالي كل سؤال بدرجتين 

32 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 12 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجتين 

توزيع درجات مادة الأحياء في الثانوية العامة 2024 

الدرجة الكلية 60 درجة 

اتنين سؤال مقالي كل سؤال بدرجتين 

32 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 12 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجتين 

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية في الثانوية العامة 2024 

الدرجة الكلية  30 درجة

2 اسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

10 اسئلة اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 8 اسئلة اختيار من متعدد كل سؤال بدرجتين 

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل في الثانوية العامة 2024 

الدرجة الكلية  30 درجة

2 اسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

10 اسئلة اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 8 اسئلة اختيار من متعدد كل سؤال بدرجتين 

توزيع درجات مادة الاستاتيكا في الثانوية العامة 2024 

الدرجة الكلية  30 درجة

2 اسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

10 اسئلة اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 8 اسئلة اختيار من متعدد كل سؤال بدرجتين 

توزيع درجات مادة الديناميكا في الثانوية العامة 2024 

الدرجة الكلية  30 درجة

2 اسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

10 اسئلة اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 8 اسئلة اختيار من متعدد كل سؤال بدرجتين 

توزيع درجات مادة التاريخ في الثانوية العامة 2024 

 الدرجة الكلية 60 درجة 

 2 سؤال مقالي كل سؤال بدرجتان 

32 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 12 سؤال اختيار من متعدد وكل سؤال بدرجتان 

توزيع درجات مادة الجغرافيا في الثانوية العامة 2024 

الدرجة الكلية 60 درجة 

 2 سؤال مقالي كل سؤال بدرجتان 

32 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 12 سؤال اختيار من متعدد وكل سؤال بدرجتان 

توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق في الثانوية العامة 2024  

الدرجة الكلية 60 درجة 

 2 سؤال مقالي كل سؤال بدرجتان 

32 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 12 سؤال اختيار من متعدد وكل سؤال بدرجتان 

توزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع 

الدرجة الكلية 60 درجة 

 2 سؤال مقالي كل سؤال بدرجتان 

32 سؤال اختيار من متعدد كل سؤال بدرجة واحدة

و 12 سؤال اختيار من متعدد وكل سؤال بدرجتان 

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