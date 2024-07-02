الثلاثاء 02 يوليو 2024
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"راشد": 65 جنيهًا قيمة المتر للتصالح بمخالفات البناء بقرى الجيزة تخفيفًا عن كاهل المواطنين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تشهد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إقبالًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد بعد استيفاء المستندات اللازمة لعملية التصالح. 


وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تقديم كل التيسيرات المتاحة وتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، مؤكدًا على إطلاق خرائط تسعير المناطق الخاضعة للقانون بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وموضح بها سعر المتر بكل منطقة باختلاف النشاط سواء سكنيًا أو تجاريًا إداريًا أو صناعيًا، أو غيره من الأنشطة.   
 

وأشار المحافظ إلى أنه تقرر توحيد سعر متر التصالح بكل القرى بقيمة ٦٥ جنيهًا للمتر الواحد، وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى وتحفيزًا لهم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء. 


وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتشديد على مسئولي المراكز التكنولوجية بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين واستلام الملفات للتيسير على المواطنين. 
 

كان كلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التى سيتم العمل بها اعتبارًا من مساء اليوم أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء، بما يسهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.


 

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