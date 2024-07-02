الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

2 سبتمبر.. الحكم في اتهام مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت بسرقة لحن

مسلم ونور التوت
مسلم ونور التوت

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، إحالة الدعوى المرفوعة من المحامي سامح ثابت وكيل عن الملحن حسن دنيا، ضد مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحن أغنية أول حياتي ياما، إلى محكمة الموضوع للفصل فيها بجلسة 2 سبتمبر.

وتقدم المحامي سامح ثابت ببلاغ يتهم مطرب المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية أول حياتي يا أما أرد الألفاظ وأسوء المعنى والكلمات، والتي جاءت كلماتها "أنا قلبي عاير صرخة" مما يشكل جريمة مكتملة الأركان للحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين مما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والأدب العامة له، ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بالحين موكلي الملحن حسن أبو دنيا.

واتهم ثابت المحامي بصفته وكيل الملحن حسن دنيا في بلاغ رقم 707652 صناع مهرجان أنا قلبي عايز صرخة إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني بسرقة ألحان موكلي الملحن حسن أبو دنيا دون إذن منه في استخدام ألحان الخاص به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسئ للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنيه أول حياتي يا ما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناه الخاص بهم على اليوتيوب.

المحكمة الاقتصادية مسلم ونور التوت سرقة لحن أغنية أغنية أول حياتي ياما

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قرار من المحكمة بشأن اتهام مسلم ونور التوت بالسرقة

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