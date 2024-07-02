بعد صعود اليمين المتطرف.. سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية

سلطت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، الضوء على سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية مع تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات التي عقدت يوم الأحد الماضي.

فرنسا تترقب الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية.. ماذا سيحدث؟

وقالت الشبكة إنه مع بقاء يومين فقط قبل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقرر إجراؤها في 7 يوليو، يسعى معارضو التجمع الوطني جاهدين لمنع اليمين المتطرف من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وتابعت أنه للقيام بذلك، قال الائتلاف اليساري المعروف باسم الجبهة الشعبية الجديدة (NFP) إنه سيسحب مرشحيه في المناطق التي احتلوا فيها المركز الثالث لدعم المرشحين الأقوى الآخرين المعارضين لحزب التجمع الوطني (RN).

وأضافت أن هذا التكتيك، المعروف باسم الجبهة الجمهورية، نجح في الماضي عندما كان اليمين المتطرف يُعتبر منبوذًا سياسيًا، ولكن هل سيكون لها نفس التأثير هذه المرة؟

وأشارت إلى أن هذه المرة ستكون تعبئة الناخبين أمرا أساسيا بالنسبة للائتلاف اليساري وسوف يكون لزامًا على الائتلاف اليساري، الذي يتألف من حزب فرنسا العنيدة (LFI)، والاشتراكيين، وحزب الخضر، والشيوعيين، أن يعتمد على ممارسات التصويت التكتيكية.

وقال فيليب مارليير، أستاذ السياسة الفرنسية في جامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة، إن "الجبهة الجمهورية المخصصة هي مفتاح جولة الإعادة وستكون حاسمة في ما إذا كان التجمع الوطني يستطيع الحصول على الأغلبية المطلقة من المقاعد".

وأضافت الشبكة أن هذا يعني تعبئة الناخبين على نطاق واسع حتى تصبح هذه الجبهة الجمهورية فعّالة.

يعتقد إروان لوكوير، عالم سياسي وخبير في شؤون اليمين المتطرف، أن التعبئة لن تكون فعالة كما كانت في السنوات السابقة لأن "الكثير من الناخبين اليساريين سئموا من مطالبتهم بالتضحية والتصويت ضد قناعاتهم".

وقال ليورونيوز إن هذا الإرهاق الانتخابي قد يكون له تأثير على تصويت الأحد.

وأضافت الشبكة الأوروبية، أن تحالف ماكرون الوسطي قد يؤدي إلى إضعاف الجبهة الجمهورية، وبالنسبة لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت تعليمات التصويت أقل وضوحا مقارنة باليسار.

ودعا بعض مرشحيها، مثل رئيس وزراء ماكرون السابق إدوارد فيليب، المرشحين إلى عدم التنحي حتى لو كان لدى مرشح الائتلاف اليساري فرصة أفضل لهزيمة نائب يميني متطرف.

وقال مارليير ليورونيوز: "هذا النقص في الوضوح قد يضعف الجبهة الجمهورية لأن بعض المرشحين في المعسكر الرئاسي ما زالوا مترددين في دعوة ناخبيهم للتصويت لمرشح ".

وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه إذا لم يتمكن حزب التجمع الوطني من تحقيق أغلبية مطلقة تؤدي إلى برلمان معلق، فيمكن لماكرون تعيين حكومة فنية لإدارة الشؤون الجارية "لكنها لن تدوم طويلا"، كما توقع لوكوير.

وتعني الحكومة الفنية أن الرئيس يمكن أن يعين - بموافقة الأحزاب الأخرى - كبار الموظفين الحكوميين والمحافظين الذين ليس لديهم ميول سياسية معينة لإدارة الشؤون الجارية.