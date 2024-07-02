الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية بدون راحة بقرمان كولر

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الثلاثاء دون الحصول على راحة عقب مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت مساء أمس الاثنين، على ستاد الكلية الحربية ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري الممتاز.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني، خوض المران من أجل الحفاظ على برنامجه التدريبي ومعدلات اللياقة البدنية في ظل ضغط المباريات واستمرار تطبيق سياسة التدوير.

دراسة فريق الداخلية استعدادا لمباراة الفريقين

و يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق الداخلية استعدادا لمباراة الفريقين بعد تكليف التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو بتجهيز تقرير عن أخر 4 مواجهات لفريق الداخلية من أجل وضع خطة وتشكيل اللقاء المرتقب

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبين الذين خاضوا مباراة طلائع الجيش، تدريبات استشفائية على هامش المران اليوم بينما باقي الفريق سوف يؤدوا المران مع الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة منافسة فريق الداخلية يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

طاهر محمد رجل مباراة الأهلي والطلائع

وكان طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توج بجائزة رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تتويج طاهر بجائزة رجل مباراة الأهلي والطلائع بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال المباراة وتسجيله هدف التقدم للفريق في الدقيقة 12 من زمن المباراة، ومساهمته في الهدف الرابع الذي سجله وسام أبو علي.

وفاز الأهلي على الطلائع بأربعة أهداف دون رد، ورفع الفريق رصيده إلى 51 نقطة في سباق الدوري الممتاز.