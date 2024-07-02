الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادي بالشعب الجمهوري: يجب الاهتمام بملف الحبس الاحتياطي وتعديلاته الصادرة قريبا عن الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيلها مؤخرا، أمامها مهمة صعبة خلال المرحلة المقبلة، لما تشهده البلاد من تحديات بالداخل والخارج تتطلب رؤية مختلفة وأفكارا جديدة وغير تقليدية في إدارة أمور البلاد خلال الفترة المقبلة.

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الأمن القومي

وأكد رزق في بيان لها اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة وصريحة، وتأتي على رأسها الاهتمام بملفات الأمن القومي لما تشهده المنطقة من أحداث متواترة، خاصة في قرب الحدود المصرية من كافة الاتجاهات، وكذلك أيضا الاهتمام باستكمال جهود مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو كشفت معاناة المواطن وحرصه على العمل من أجل تخفيف الأعباء عن كاهله، وتأكيده على ذلك للحد من المعاناة التي يعيشها.

الحوار الوطني 

وطالب القيادي بحزب الشعب الجمهوري،  بضرورة وضع توصيات ومخرجات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة الجديدة، كونها تمثل اهتمامات المواطن واحتياجاته الأولية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام أيضا بملف الحبس الاحتياطي والاستجابة للتعديلات التى ستخرج عن الحوار الوطني قريبا، والعمل على تعزيز محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين في شتى المجالات المختلفة وتطوير السياحة والتوسع في المشروعات القومية التي تدعم الدخل القومي للبلاد وتوفر فرص العمل للمواطنين.


كما طالب رزق، الحكومة   بسرعة الإنتهاء من الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بقوانين المجالس النيابية والمحليات والأخذ بتوصيات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن عودة المجالس المحلية مرة أخري والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم والتخفيف من على عاتق أعضاء البرلمان حتى يتسنى لها القيام بدورها التشريعي المنوط بها على أكمل وجه، ويحصل المواطن على حقوقه كاملة، بما يرسخ مفهوم الدولة ويدعم مصلحة الوطن والمواطن.

حزب الشعب الجمهوري الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء السياحة

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