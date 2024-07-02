"شاكر" يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر

عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة واعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/2025.

وأوضح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء. وذلك بفضل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه.

ومن بين الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها:

- زيادة الطاقة المولدة إلى 234 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3.1% عن العام المالي المتوقع 2023/2024.

- ارتفاع الحمل الأقصى إلى 37400 م.وات خلال عام الموازنة 2024/2025 بنسبة تطور 5.4% عن عام المتوقع 2023/2024.

- استمرار إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

- استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

· استمرار تنفيذ الخطة المعدة لدفع ببرامج ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

· تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين وفقًا للاتجاهات العالمية والمصرية. تم عمل مشروع تجريبي على إحدى الوحدات الغازية في محطة شرم الشيخ بقدرة 48 م.وات خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم تشغيل الوحدة بخليط هيدروجين وغاز بنسبة 5% من الحجم.

· الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تم طرح العديد من المناقصات العالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومحلية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية).

· انتهاء تركيب عدد (213) ألف عداد ضمن المشروع التجريبي لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية في نطاق (6) شركات، في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية. كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى (270) ألف عداد ذكي للمرحلة الثانية، والهدف هو الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بحلول نهاية عام 2025/2026.

كما تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربطهم مكانيًا على خرائط المناطق واليوميات، وذلك تماشيًا مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمي، وإرساء دعائم التحول التدريجي إلى مصر الرقمية وتقنين وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة في قطاع الكهرباء، حيث تم الانتهاء من الربط المكاني لحوالي (19.2) مليون مشترك في (21) محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزءًا فعالًا من منظومة التحول الرقمي.

كما تم استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وتم تركيب (17.6) مليون عداد مسبوق الدفع حتى 31/3/2024 ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين. ومن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة، كما يُستهدف تركيب نحو (3) مليون عداد من العدادات مسبقة الدفع خلال عام 2024/2025.

وتم الانتهاء من تجهيز وتشغيل مركز للمراقبة والمتابعة لجميع المنظومات الرقمية في مبنى العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تشغيل الأنظمة بشركات توزيع الكهرباء.

كما تم إضافة منظومة للتعاقد على تركيب الخلايا الشمسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمي، وجارٍ إضافة خدمات تحسين كفاءة الطاقة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ومن المتوقع الانتهاء منها في ديسمبر 2024.

تم استهداف تنفيذ استثمارات بقيمة حوالي 63 مليار جنيه في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

من المتوقع زيادة عدد المشتركين إلى 43.7 مليون مشترك بنسبة تطور تبلغ 3.8% عن العام المالي المتوقع لعام 2023/2024.

في إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بقيمة 51 مليار جنيه وذلك لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول على الرغم من العجز النقدي الذي تعاني منه.

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بالجهود التي تبذلها الشركة القابضة لكهرباء مصر على مستوى الجمهورية لضمان توفير التغذية الكهربائية، وأكد على أهمية الاستمرار في توفير التغذية الكهربائية وفقًا لمعايير الجودة وتقليل نسب الأعطال.

كما أكد شاكر على الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية وتدريبها على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًا وإفريقيًا.