الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني: الملف الاقتصادي يتصدر أجندة عمل الحكومة المرتقبة

8 الصبح
8 الصبح

أكد مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن الملف الاقتصادي من أحد أهم الملفات التي تشغل الرأي العام المصري، ويتصدر أجندة أولويات الحكومة المرتقبة، مشيرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى ضرورة التخطيط الجيد لبناء اقتصاد قوي.

وأضاف أنه لا بد أن يكون هناك قاعدة صناعية مصرية قائمة على الصناعات والتكنولوجيا، وتسهيل الدولة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منوها بأن الملف السياسي أيضا سيكون من أهم الملفات، للحفاظ على الأمن القومي المصري، بالتزامن مع تصاعد التحديات وفي ظل منطقة مشتعلة. 

وتابع: "الحوار الوطني يضم كل أطياف الشعب المصري للتناقش والوصول لأفكار عليها شبه إجماع وحدث شبه توافق بين أطياف المجتمع، وعلى الحكومة دور كبير في تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي تمت خلال المرحلة الأولى، ومشاركة الحكومة المرحلة المقبلة من الحوار والمنقاشات".

مجدي البدوي دي ام سي 8 الصبح قاعدة صناعية الملف الاقتصادي

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